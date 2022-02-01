Oran: Çeşme için imkanlarımızı seferber ettik
Çeşme’de ilk kez kapalı pazar yeri inşaa eden Başkan Oran, "Tamamen Çeşme Belediyesi’nin imkânları ile yapılacak pazar yerinin yaklaşık maliyeti 9 milyon 250 bin TL. Kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.
İzmi'in Çeşme ilçesinin ilk kapalı pazar yerini Reisdere’de yapmak için TOKİ’den 709 bin TL bedelle arsa satın alan Çeşme Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını yerinde inceleYEN Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “4000 metrekare kapalı alanda, 2 katlı bir yapıdan oluşan tesiste bodrum katta otopark, birinci katta pazar yeri ve ikinci katta 300 kişilik çok amaçlı kapalı salonu, fuayesi ve ona bağlı mekanlar bulunacak. 1000 metrekare alanda 30 araçlık otopark, 1.400 metrekare alanda ise 140 kişilik kapalı, 160 kişilik açık toplam 300 kişilik düğün ve çok amaçlı toplantı salonu olacak” dedi.
Başkan Oran, “Maalesef 2020 ve 2021 yılı ülkemiz ve tüm dünya için çok zor geçti. Bu zor süreci en az hasarla atlatabilmek için imkânlarımızı seferber ettik. İlçemizin tüm sorunlarını ve eksiklerini teker teker belirlemiş durumdayız. Yıllardır çözülemeyen birçok sorunu çözdük ve çözmeye de devam edeceğiz. Kısa sürede Reisdere Kapalı Pazar Yeri çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tamamen Çeşme Belediyesi’nin imkânları ile yapılacak pazar yerinin arazisini 9 milyon 250 bin TL bedelle satın aldık. Projenin yaklaşık maliyeti ise 9 milyon 250 bin TL. Emlak Vergisi Rayiç değerinin üzerinde bir bedel, fakat planlı ve programlı şekilde çalıştığımız bu süreçte, bölgenin bu önemli eksiğini kapatmak adına fedakârlıktan kaçınmadık” diye konuştu.
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