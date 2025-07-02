ORC Araştırma'dan 'oy potansiyeli' anketi: CHP, AKP'ye fark attı!

ORC Araştırma, 27-30 Haziran tarihleri arasında 3 bin 410 katılımcı ile yaptığı "Siyasi partilerin oy potansiyelleri" başlıklı çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

Araştırma kapsamında katılımcılara siyasi parti isimleri tek tek okunarak, her biri için ayrı ayrı oy verme eğilimleri soruldu. Sonuçlarda yüzde 10’un üzerinde oy potansiyeline sahip siyasi partiler yer aldı.

CHP FARK ATTI

Sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 47,9 oy oranı ile birinci parti oldu. İkinci sırada ise yüzde 41,2 oy oranı ile AKP yer alırken, üçüncü sırada yüzde 22,5 oy oranı ile MHP yer aldı. DEM Parti ise yüzde 14,2 ile dördüncü sıraya yerleşti.

Listenin sonunda ise yüzde 10,5 oy oranı ile TİP ve yüzde 10,2 oy oranı ile Saadet Partisi yer aldı.

İşte sonuçlar...



