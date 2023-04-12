ORC Araştırma'dan son anket: Hem Erdoğan'a hem de partisine kötü haber
Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere gün sayıyor. ORC Araştırma'nın açıkladığı son seçim anketinde, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 48 oy oranına ulaşarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fark attı.
ORC Araştırma, 7-11 Nisan tarihleri arasında, 42 ilde 5 bin 400 katılımcı ile gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Buna göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7,4 puan önünde.
Anketin sonuçları şöyle:
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,9
Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41,5
Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Yüzde 7.2
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Yüzde 2,4
"2023 Milletvekili Genel Seçimleri Siyasi Parti Oy Tercihleri" anketinde ise katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Partilerin oy oranları şu şekilde ölçüldü:
• AKP Yüzde 31,6
• CHP Yüzde 28,5
• İYİ PARTİ Yüzde 14,3
AKP 2018 genel seçimlerinde yüzde 42,6 oy aldı. Ankete göre, AKP 11 puan kaybediyor.
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