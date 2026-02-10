Ordu’da Atatürk büstünün konumu tepki çekiyor

Ordu’nun Aybastı ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünün, resmi törenler için kullanılan ancak otopark olarak da değerlendirilen bir alanda bulunması tepkilere yol açtı.

Eski kaymakamlık, şu an ise vergi dairesi olarak kullanılan binanın önündeki alanda yer alan büst için duyarlı yurttaşlar, “Kurtarıcımıza layık gördükleri yer burası” tepkisini gösterdi.

Yurttaşlar, Atatürk büstünün ve resmi tören alanının ilçenin merkezi konumunda bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı’na taşınmasını hem daha görünür hem de daha işlevsel olduğu gerekçesiyle talep ediyor. CHP Aybastı İlçe Başkanlığı önceki dönem yönetim kurulu üyesi Ahmet Yılmaz, Aybastı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’na başvuruda bulundu.

Başvurularından sonuç alamayan Yılmaz, konuyu CİMER’e taşıdı.

Aybastı belediye başkanlığı CİMER başvurusuna verdiği yanıtta ise talep edildiği alan içerisinde oyun parkı ve belediye sosyal tesislerinin bulunması gerekçesiyle büstün taşınmasının uygun olmadığı belirtildi.