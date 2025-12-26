Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ordu’da 'change' araç operasyonu: 3 tutuklama

26.12.2025 13:47:00
DHA
Ordu’da polis tarafından yapılan ‘change’ araç operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt içinden temin edilen, ağır hasarlı ve kullanılamaz hale gelen araçlara ait şasi numaralarının gümrük kaçağı araçlara özel yöntemlerle ‘change’ yapılıp, kullanıldığı tespit edildi.

Ekiplerin, ‘Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ suçları kapsamında şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 23 Aralık’ta Ünye ilçesinde operasyon düzenlendi.

3 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

