Ordu'da eski çöp alanının imara açılmak istenmesini protestolar sürüyor

Melet Irmağı kenarındaki eski çöp alanının betonlaştırılarak yapılaşmaya açılmasına karşı mücadele eden yurttaşlar, Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) öncülüğünde şehir içinde yürüyüş gerçekleştirdi. 19 Eylül Ortaokulu’ndan başlayan yürüyüş, Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’nda son buldu. Eylemciler, eski çöp alanının “yeşil alan ve kuş cenneti” olarak düzenlenmesi talebini sloganlarla dile getirdi. Meydanda imza standı açılarak kampanya başlatıldı.

“HAKSIZLIĞA KARŞI YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ortak basın açıklamasını okuyan ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, şunları söyledi:

“Bu ikinci yürüyüşümüz. Süleyman Demirel başbakanken halkın tepki yürüyüşleri arttıkça, ‘Yollar yürümekle aşınmaz’ demişti. Evet, yollar yürümekle aşınmaz ama haksızlık yapanların ve halkın sesini duymazdan gelenlerin yüreklerine korku salar. Bu nedenle bizler yürümeye devam edeceğiz.”

“SONUÇ ALANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

Gönül, imar değişikliğine karşı açtıkları davayı kazandıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Durugöl Mahallesi’nde Melet Irmağı kenarında eski çöp alanının imar değişikliğiyle yapılaşmaya açılmasına karşı partilerle, sendikalarla, derneklerle birlikte mücadelemiz sürüyor. Sonuç alana kadar da sürecek. Ordu Belediyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokol sonrası bina yapılması için yapılan ihalenin iptali için de dava açmıştık. Ordu İdare Mahkemesi bizleri ihalede ehliyetli görmediği için davayı reddetti. Üst mahkemeye itiraz ettik, dava lehimize sonuçlandı ve ihalenin iptali için dava yeniden görüşülecek. Haklılığımız bir kez daha tescillendi.

“BURASI YEŞİL ALAN VE KUŞ CENNETİ OLARAK YENİDEN DÜZENLENMELİDİR”

Bu bölgede hukuksuzluk ve keyfilik devam ediyor. Eski çöp alanındaki çöpleri Gülyalı Divani Mahallesi’ndeki eski taş ocağı alanına taşımak istiyorlar. Bu yasalara uygun değil, çünkü Divani Mahallesi’nde yalnızca hafriyat dökülebilir. Çöpler Çaybaşı’ndaki çöp tesisine taşınmalıydı. Buna itiraz ettik ve Divani’ye çöp dökümünü engelledik. Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) ve Bakanlığın yazışmalarında Durugöl ve Perşembe’deki çöpün Ünye’ye dökülmesi gerektiği belirtiliyor. Buna rağmen OBB çöpü Divani’ye dökmekteydi. Bizler STK’ler ve partiler olarak Divani Mahallesi’nde mahalle sakinleriyle çöp kamyonlarının girişini engelledik ve jandarmaya tutanak tutturduk. Şimdilik çöp dökümü engellendi.

Buradan bir kez daha vurguluyoruz: Eski çöp alanının yapılaşmaya açılmasına karşıyız. Burası yeşil alan ve kuş cenneti olarak yeniden düzenlenmelidir. Ordu’da en küçük yeşil alan hemen betonlaştırılıyor. Eski otogardan sonra buranın betonlaştırılmak istenmesi yeni bir cinayettir ve bizler bu cinayeti önlemek için buradayız.

“HALKIMIZI MÜCADELEMİZE ÇAĞIRIYORUZ”

Çadır nöbetimizi sürdürürken mücadelemizi şehir içine de taşıyoruz. Yürüyüşler devam edecek. ‘Eski çöp alanı yeşil alan ve kuş cenneti olsun’ talebiyle imza kampanyamızı başlatıyoruz. Tüm halkımızı, partileri, dernekleri, sendikaları, odaları ortak mücadeleye ve imza kampanyamıza destek vermeye çağırıyoruz.”

Açıklamaya destek veren yurttaşlardan Nihal Saka da şunları kaydetti:

“Maalesef toplum olarak her yeri kendimize ait sanan bir bakış açımız var. Sanki yalnızca bizim ihtiyaçlarımız önemliymiş gibi davranıyoruz. Oysa doğanın, hayvanların, tüm canlıların ihtiyaçları var. Ayrıca yeni binalar yaparak turizmi çekme şansımız da yok. Gezdiğimiz yerlerde ‘ağaç ne kadar güzelmiş, manzara harikaymış’ diyoruz ama kendi yaşadığımız yerde daha fazla beton istiyoruz. Bu anlaşılır bir durum değil.”

Başka bir yurttaş Gülşen Zengin ise, “Ordu’da yaşıyorum. Doğayı ve burada yaşayan canlıların yaşam alanlarını korumak için buradayım. Onların hakkını savunmak için buradayım” dedi.