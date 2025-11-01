Ordu’da eski çöp alanının imara açılmasına tepki:

Ordu’nun Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi’nde, Melet Irmağı kenarındaki eski çöp alanının imara açılması ve yapılaşma için ihaleye çıkarılması, yaşam savunucuları, siyasi parti ve sendika temsilcileri tarafından protesto edildi. Ortak basın açıklamasını Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül okudu. Gönül, şunları söyledi:

"Burası, Ordu Büyükşehir olmadan önce Ordu Belediyesi’nin çöp döküm alanıydı. Melet Irmağı kenarındaki bu araziyi Ordulular yeşil alan olarak değerlendirilmesini beklerken Ordu Büyükşehir Belediyesi imar değişikliği yaparak yapılaşmanın önünü açmak istedi. Ordu Çevre Derneği olarak imar değişikliğine dava açtık ve Ordu İdare Mahkemesi lehimize karar verdi. Ancak Ordu Büyükşehir Belediyesi buna rağmen alanda yapılaşmanın önünü açmak için kural tanımaz biçimde ihale yaptı. Yine dernek olarak ihalenin iptali için dava açtık, süreç devam ediyor. Bu gerçeklere rağmen Ordu Büyükşehir Belediyesi bildiğini okumakta ısrar ediyor. Burada bir cinayet işlenmek isteniyor. Kabul etmiyoruz! Bugünden itibaren alanda gece-gündüz bekleme sürecini başlatıyoruz."

DİSK Emekli-Sen Ordu Şube Başkanı Ahmet Yıldırım, "Buraya, bu alanın yeşil alan olarak kalması ve betonlaşmanın olmaması için geldik. Çünkü burası hepimizin, halkındır. Bunun için burada toplandık ve sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Kuşların cennetini savunmak için buradayım. Çünkü burada bir yuva yıkılıyor. Kıyılarımızın betonlaşmasını istemiyoruz" dedi.

Vatan Partisi temsilcisi Osman Erbaş, "Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar yaptığı güzel düzenlemelerin devamında, bu alanda yapacağı betonlaşmaya karşıyız. Vatan Partisi olarak biz de 'betonlaşmaya hayır' kampanyası için buradayız. Biz betona toptan karşı değiliz ama doğanın ve yaşamın yok edileceği yere karşıyız. Bu insanların yaşam hakkı için buradayız" şeklinde konuştu

CHP Altınordu İlçe Başkanı Halis Poyraz, "Şehrimizin betonlaşmasına karşı yeşili savunmak için bir araya geldik. Çünkü bu şehre, bu toprağa, bu insanların geleceğine karşı sorumluluğumuz var. Betonlaşmaya hayır diyoruz. Doğamıza, ırmaklarımıza, sahillerimize sahip çıkmak; çocuklarımıza daha yaşanabilir bir ülke bırakmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Emek Partisi Ordu İl Başkanı Yasin Özal, "Melet havzasındaki yapılaşmaya karşı yapılan basın açıklaması için buradayız. Burada herhangi bir yapılaşma istemiyoruz. Burası kuş cenneti olarak kalmalı. Mücadelemiz devam edecek" diyerek tepkisini dile getirdi.

SES Genel Sekreteri Ferit Ceylan, "Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Artık öyle bir sürece geldik ki, doğa talanına karşı durabilmek için kitleleri harekete geçirmek zorundayız" dedi.

Zafer Partisi Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Elif Akkaya, "Bugün burada olmamın nedeni, buranın kuşların uğrak alanı olması. Doğanın katledilmesine ve betonlaşmaya karşı çıkmak için Ordu halkı olarak buradayız. Betonlaşmaya hayır diyoruz" açıklamasında bulundu

Saadet Partisi Altınordu İlçe Başkanı Ümit Akdeniz, "Niçin bu eylemdeyiz? Buraya yapılacak olan İslam Araştırma Enstitüsü’ne karşı değiliz. Ancak bu yer, böyle bir yapıya uygun değildir. Hemen yanımızda bulunan doğal alanı korumak için buradayız" dedi.

Tüm Köy-Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra ise açıklamada şunları kaydetti:

"Boş gördükleri her yeşil alanı rant alanı olarak gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu anlayış bugün Melet kenarında da kendini gösteriyor. Uzun süren mücadeleler sonucu bugün burada, buranın para değil; insan ve canlı yaşamını kolaylaştıran bir alan olarak kalması için mücadele ediyoruz. Sonuna kadar direneceğiz"