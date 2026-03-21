Ordu'da kıyıda insansız hava aracı bulundu!

21.03.2026 12:52:00
Ordu’nun Ünye ilçesinde sahilde insansız deniz aracı (İDA) bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Yüceler Mahallesi sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sahilde bir cismin bulunduğunu fark eden yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

İDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi.

Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı. Yapılacak detaylı incelemenin ardından İDA’nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

