Ordu'da sahile vuran cihaz ekipleri harekete geçirdi: Valilikten açıklama!

26.03.2026 15:01:00
DHA
Fatsa ilçesi sahiline insansız hava ya da deniz aracı olabileceği değerlendirilen cihaz vurdu. Güvenlik ekipleri, cihazın ne olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Bolaman Mahallesi’nde kıyıya vuran cihazı gören yurttaşların ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 50 santimetre genişliğinde olduğu belirtilen cismin, insansız deniz ya da hava aracı olabileceği değerlendirildi. Ordu Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde, cihazda herhangi bir patlayıcı madde veya mühimmat bulunmadığı tespit edildi.

Fatsa Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı doğrultusunda söz konusu cisim, daha kapsamlı incelemeler için İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerine teslim edildi.

ORDU VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Ordu Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Fatsa ilçemizin Bolaman Mahallesi'nde, 26.03.2026 Perşembe günü (bugün) saat 10.00 sıralarında yaklaşık 2 mt x 50 cm ebatlarında insansız deniz veya hava aracı olduğu değerlendirilen bir cihaz sahilde kıyıya vurmuştur. Ordu İl Jandarma Komutanlığı/Kriminal Şube Müdürlüğü PAMİT ekiplerince yapılan incelemede, cihazda patlayıcı madde veya mühimmat olmadığı tespit edilmiştir. Fatsa Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda cihaz gerekli incelemelerin yapılması maksadıyla Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı/OYİ Timine teslim edilmiş olup, Kriminal Daire Başkanlığına gönderilecektir."

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Sakarya'da plajda 'İHA' alarmı: Alan boşaltıldı Sakarya’nın Karasu ilçesinde halk plajında parçalanmış halde ve insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerine 400 metrelik alan emniyete alındı.
Ordu'da insansız deniz aracı kıyaya vurdu: Dikkat çeken 'mühimmat' açıklaması Ordu Valiliği, Ünye ilçe sahilinde bulunan insansız deniz aracının kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada cihazın aktif olduğu ve mühimmat yüklü olduğu değerlendirildi.
Ordu'da insansız deniz aracı bulundu! Ordu’nun Ünye ilçesinde sahilde insansız deniz aracı (İDA) bulundu.