Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sakarya'da plajda 'İHA' alarmı: Alan boşaltıldı

Sakarya'da plajda 'İHA' alarmı: Alan boşaltıldı

9.03.2026 13:28:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Sakarya'da plajda 'İHA' alarmı: Alan boşaltıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde halk plajında parçalanmış halde ve insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerine 400 metrelik alan emniyete alındı.

Karasu ilçesi Halk Plajı’nda parçalanmış vaziyette, üzerinde pervanesi bulunan ve insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine S.A.S. (Sualtı Savunma) timleri sevk edildi. S.A.S. timleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede söz konusu İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Bu kapsamda, güvenlik gayesiyle 400 metre yarıçaplı alan boşaltılarak bölge emniyete alındı. Ekipler bölgede incelemelerine devam ediyor.

İlgili Konular: #sakarya #Plaj

İlgili Haberler

İran’a ait İHA’lar Nahçıvan’a girmişti: Bakü misilleme hazırlığında!
İran’a ait İHA’lar Nahçıvan’a girmişti: Bakü misilleme hazırlığında! Azerbaycan, İran’a ait dört insansız hava aracının sınırı geçerek Nahçıvan’da saldırı gerçekleştirdiğini ve dört kişinin yaralandığını açıkladı. Bakü yönetimi misilleme hazırlığında olduğunu duyururken, Tahran ise saldırı iddialarını reddetti.
Bahreyn’de patlamalar: Sitre Adası’na İHA saldırısı
Bahreyn’de patlamalar: Sitre Adası’na İHA saldırısı Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran’a ait insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda Sitre Adası’nda bazı kişilerin yaralandığını ve evlerde hasar oluştuğunu açıkladı.
Katar: İran 18 füze ve İHA ile saldırdı, yanıt verme hakkımız saklı
Katar: İran 18 füze ve İHA ile saldırdı, yanıt verme hakkımız saklı Katar, ABD-İsrail'in saldırılarının ardından İran’ın ülkeye şu ana kadar 18 balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve yanıt verme haklarının saklı olduğunu bildirdi.