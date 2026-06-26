Ordu'daki istismar davasında mütalaa açıklandı: '35 yıldan başlayan ceza istemi'

Ordu’da 2024’te 5 yaşındaki E.D’nin, babası A.Y.D. tarafından cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin açılan davanın duruşması geçen hafta görüldü. Savcı mütalaasını açıklamak için süre talep ederken, duruşma 9 Ekim tarihine ertelendi.

Ardından savcı celse arasında mütalaasını dosyaya sundu. Savcı, sanığın "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, müşteki beyanı, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) mağdurdan alınan ifade, adli görüşme değerlendirme raporu ve soruşturma kapsamında toplanan tüm delillerin birlikte değerlendirildiği belirtildi. 9 Ekim tarihinde görülecek duruşmada ise karar açıklanması bekleniyor.

"İSTEDİĞİMİZ KARARIN ÇIKMASINI UMUT EDİYORUZ"

Cumhuriyet’e konuşan E.D’nin ve annesinin avukatı Elvan Karal, şöyle konuştu:

“Başsavcılık da bizimle aynı görüşte, şahsının suçu işlediği başsavcılık tarafından da sabit görüldüğünden kaynaklı celse arası cezalandırma talep edildi. Ayrıca cezalandırma mütalaasında sanığın bir kere de değil, birden fazla yani zincirleme şekilde bu suçu mağdura yönelik işlediğinden kaynaklı olarak verilecek cezada arttırım da istedi. Bu da 35 yıldan başlayan bir istem. Biz de bunun üzerine şahsın adli kontrol tedbirinin bulunmadığını, ayrıca kendisine isnat edilen suçun niteliği ve öngörülen cezanın ağırlığı da göz önüne alındığında bunun kaçma şüphesine karine oluşturduğunu belirterek sanığın tutuklanmasını talep ettik. Tutuklama talebimiz reddedildi. 35 yıl ciddi bir ceza talebi. Ancak şahsın soruşturma aşamasında bir aylık tutukluluğu geçirdiği süre mahkeme için yeterli görünüyor şimdilik. Önümüzdeki celseyi bekliyoruz. Önümüzdeki celse de istediğimiz kararın çıkmasını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanığın akıl sağlığına dair rapor aldığına değinen avukat Karal, “Raporda şahsının suçu işlediği tarihte herhangi bir akıl sağlığının olmadığı belirtildi. Suç işlediği tarihte bilinci yerinde. Herhangi bir akıl rahatsızlığı bulunmuyor. Bu sebeple eğer heyet tarafından kendisine ceza verilirse almış olduğu ceza olarak uygulanacak. Herhangi bir indirim veya cezasızlık hali söz konusu değil” dedi.