Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Ordu önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Ordu'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Ordu’nun telefon kodu kaç? Ordu’nun alan kodu kaç?

ORDU'NUN TELEFON KODU KAÇ?

Ordu iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0452’dir. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Ordu için bu kod 452 olarak belirlenmiştir.

ORDU'NUN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.