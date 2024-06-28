Ordu Üniversitesi'nde Hipokrat Yemini sansürlendi: Öğrenciler sansürü tanımadı

Yayınlanma: 28.06.2024 - 15:31

Güncelleme: 28.06.2024 - 15:31

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dün düzenlenen mezuniyet töreninde, Hipokrat Yemini’ne sansür uygulandı.

Öğrencilerin mesleğe başlamadan önce okuduğu, “Hekimlik Andı” olarak bilinen Hipokrat Yemini’nin ‘hastanın cinsel yönelimi’ bölümü sansürlendi.

Yeminin “Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, milliyet, politik düşünce, ırk, , toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime…” diye geçen kısmından 'cinsel yönelim' ifadesi çıkarıldı.

Söz konusu bölümün Dekan Yardımcısı Tuba Gül tarafından okunduğu sırada öğrenciler, çıkarılan kısımları ekleyerek hep bir ağızdan söylediler. Bunun üzerine veliler alkışlarla öğrencilere destek verdi.

DEKAN YARDIMCISI VELİLERLE TARTIŞTI, ÖĞRENCİLERİ SALONDAN ÇIKARTTIRDI

BirGün'de yer alan habere göre olayın ardından yemin töreninin ardından gerçekleştirilecek olan kokteyl ise öğrencilere hipokrat yemini ettiren Dekan Yardımcısı Tuba Gül tarafından iptal edildi.

Ordu Tıp Fakültesi içerisinde fotoğraf çektirmek isteyen öğrenciler ile velilere izin verilmedi, öğrenciler ve veliler özel güvenlik güçleri eşliğinde salondan çıkartıldı.