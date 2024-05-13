Candaş Tolga Işık'tan AKP'li belediyenin sansürü üzerine karar: 'Hiçbir mecramızda kendilerine yer vermeyeceğiz'
6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı’nda Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel'e ait kitapların stantlara koyulması yasaklandı. Yasak üzerine gazeteci Candaş Tolga Işık'tan tepki geldi.
17 Mayıs’ta düzenlenecek 6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı’nda Kırmızı Kedi Yayınevi’ne ait kitapların stantlara koyulması AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yasaklandı.
Cumhuriyet gazetesi yazarları Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel'in kitaplarını da kapsayan bu yasak üzerine gazeteci Candaş Tolga Işık'tan bir tepki geldi.
"Arkadaşlarıma yönelik bu tavrı kınıyorum" diyen Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyenin bu tavrı üzerine aldığı kararları şöyle duyurdu:
"Arkadaşlarıma yönelik bu tavrı kınıyorum. Bu sansür devam ettiği sürece ben de o belediyeye ve başkanına hiçbir programımda yer vermeyeceğim. KAFA Medya olarak da hiçbir davetlerine katılmayacak, hiçbir mecramızda kendilerine yer vermeyeceğiz."
Arkadaşlarıma yönelik bu tavrı kınıyorum. Bu sansür devam ettiği sürece ben de o belediyeye ve başkanına hiçbir programımda yer vermeyeceğim. KAFA Medya olarak da hiçbir davetlerine katılmayacak, hiçbir mecramızda kendilerine yer vermeyeceğiz. https://t.co/uAzqVCZrwF— Candaş Tolga Işık (@ctisik) May 13, 2024
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