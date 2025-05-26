Ordu ve Yardımlaşma Derneği'nden OYAK'a mesaj: Birikimlerimizi ve haklarımızı koruyacağız

Ordu Yardımlaşma Derneği (OYAD) üyeleri, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) 65’nci Genel Kurulu kararları sonrası görüşlerini ve taleplerini iletmek üzere OYAK Genel Müdürlüğü önünde toplandı. OYAD üyeleri genel kurulda alınan hiçbir kararın taleplerini karşılamadığını belirtti. OYAD üyeleri; OYAK Emekli Daimi Üyelerine yönetimde temsil hakkının tanınmadığını, OYAK şirket ve varlıklarının maddi değerlerinin gerçek değerlemeler yoluyla yapılmadığını, yıllık OYAK nemasının gerçek seviyede oluşmadığını, OYAK Daimi Üyelerine uygun fiyatlı sosyal konut edinme ve OYAK şirketlerinin ürettiği motorlu araç fiyatlarında OYAK üyelerine özel belirgin indirimlerle ilgili çalışma yapılmadığını ifade etti.

OYAD üyeleri; OYAK’ın sahibinin üyeleri olduğunu, OYAK’ta emekli üyelerin sahiplik ve yönetim organlarında temsil edilerek yönetime katılma haklarının olduğunu duyurmayı sürdüreceklerini dile getirdi. OYAK’taki yanlışlıkları, eksiklikleri ve yönetim hatalarını ortaya koymaya ve bunları düzeltmekle görevli olanlara görevlerini ve sorumluluklarının yanı sıra çözüm önerilerini de sunmaya devam edeceklerini vurgulayan OYAD üyeleri, "Israrlı, itirazcı bir şekilde taleplerimizi iletmeye, OYAK üyelerinin birikimlerinin ve haklarının korunması gerektiğini haykırmaya, kamuoyu ile doğrular ve gerçekler üzerinden iletişim kurmaya karalıyız" mesajını verdi.



