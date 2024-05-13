Ordu’da 12 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında 11 sanık beraat etti

Çocuğunun psikolojik destek gördüğünü belirten baba İ. A. bu olayın arkasını bırakmayacağını, karara itiraz edeceğini söyledi.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 13.05.2024 - 04:00
Ordu’da 12 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında 11 sanık beraat etti
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Ordu’nun Ünye ilçesinde 12 yaşındaki S.A. isimli bir çocuğun cinsel istismar edildiği iddiasıyla açılan davadan yine adalet çıkmadı, 11 sanık beraat etti.

Karara tepki gösteren ailenin avukatı gerekçeli karardan sonra istinaf mahkemesine başvuracaklarını belirtti.

Baba İ.A., “2020’de çocuğun başına bu olay geliyor. Tehdite maruz kaldığından dolayı bize hiçbir şey söylemiyor. Çocuğumuzu hırçın davranışlarından dolayı bir psikoloğa götürdük ve ilaç kullanmaya başladı. Bir gün kayboldu, biz de Emniyet’e bildirdik. Eve geldikten sonra bize yaşadıklarını anlattı ve ‘Artık katlanamaz duruma geldim. Ne yapacağımı da bilmiyorum’ dedi. Çocuk şubeye gittik ifade verdi” diye konuştu.

“GEREKİRSE AİHM’YE GİDERİM”

Sanıkların birbiriyle arkadaş olduğunu öne süren baba İ.A. “Emniyet’te birbirlerini tanıdıklarını söylüyorlar, hâkim karşısına çıkınca da ‘Tanımıyoruz’ diyorlar. Adalet yerini bulmadı. 12 yaşındaki bir kızın hayatı kararmış, 11 kişi beraat etmiş. Karara itiraz edeceğim. Gerekiyorsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğim. Bunun arkasını bırakmayacağım” dedi.


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