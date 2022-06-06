Ordu'da 3 araçlık zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı
Ordu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
S.O. yönetimindeki 52 SA 160 plakalı otomobil, Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı rıhtım mevkisinde karşı şeride geçerek C.A. idaresindeki 52 EC 188 plakalı otomobile, ardından D.G'nin kullandığı 34 DSU 623 plakalı kamyonete çarptı.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
Kazada kamyonet sürücüsü ile aynı araçta bulunan A.E.G, S.G, A.G. ile Ö.G. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Çocuk olduğu öğrenilen A.E.G'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.
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