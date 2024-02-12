Ordu'da 4 yıldızlı otele silahlı saldırı: Kurşunlar duvara isabet etti

Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:06

Güncelleme: 12.02.2024 - 12:08

Saldırı, sabaha karşı ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi’nde bulunan 4 yıldızlı Atik Otel'e yapıldı.

Motosiklet ile otelin önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, 15 kişinin konakladığı otele silahlı saldırı düzenledi. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar otelin duvarlarına isabet ederken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırı sonrası geldikleri motosiklete binen şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.