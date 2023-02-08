Ordu'da çıkan yangında 1'i bebek 2 çocuk yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 09:54

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 09:55

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sabaha karşı bir evde çıkan yangın sonucu 1'i bebek 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 4 kişinin de dumandan etkilendiği aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde Suriyeli ailenin kaldığı 4 katlı binanın çatı katından sabaha karşı dumanların yükselmeye başladığını gören yurttaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Dairede çıkan yangının kısa sürede büyüyerek, tüm odaları sardı. Bu sırada evde bulunan ve iddiaya göre ‘kurtulması’ için camdan aşağıya bırakılan Hacide Hamido (7) adlı çocuk yaşamını yitirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından evde bulunan Muhammed Hamido (2) adlı bebeğin yangın nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Evde bulunan Bene Hamido, Halid Hamido, Tagrit Hamido ve Rukiye Hamido'nun ise dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre, ısınmak için kullanılan elektrikli sobadan çıktığı ifade edilen yangın nedeniyle geniş çaplı inceleme başlatıldığı kaydedildi.