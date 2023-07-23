Ordu’da denizde kadın cesedi bulundu

Yayınlanma: 23.07.2023 - 17:39

Güncelleme: 23.07.2023 - 17:39

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye atan jandarma ekipleri, denizde ‘T’ olarak tabir edilen dalgakıranların arasında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. Yapılan kontrolde cinsiyetinin kadın olduğu belirlenen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıkların arasına sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkarttı. Ceset, savcı incelemesinin ardından otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cesedin, ilçede 10 Temmuz’da hayvanları için kayalık alanda yaprak keserken dengesini kaybederek dereye düşen Naciye Yılmaz’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kimlik tespitinin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.