İngiltere'de ilginç cinayet itirafı: Ceset 1600 yıllık çıktı

Yayınlanma: 23.07.2023 - 15:40

Güncelleme: 23.07.2023 - 15:45

İngiltere'nin kuzey-batı bölgesindeki Cheshire'da bulunan kafatası, 20 yıllık cinayeti itiraf ettirdi.

Havayolu çalışanı Peter Reyn-Bardt, portre sanatçısı Malika de Fernandez ile dört gün süren flörtlerinin ardından evlendi. Ancak, 1959 yılında nikahlanan çiftin evliliği birkaç aydan biraz fazla sürdü. İngiliz polisi, bir anda ortadan kaybolan Fernandez'in evliliği bozulan Reyn-Bardt tarafından öldürüldüğünü düşünse de cinayete ilişkin kanıt bulamadı.

Reyn-Bardt'ın evine yakın bir bataklıkta kafatası bulunması, polisin aklına hemen çocuklara karşı bir dizi cinsel suçtan hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Reyn-Bardt'ı getirdi. 1983 yılında işçilerin bulduğu kafatası, Reyn-Bardt'ın 20 yıl boyunca kayıp olan Fernandez'i öldürdüğünü itiraf etmesine sebep oldu.

İlk sorgulama sırasında suçunu itiraf eden Reyn-Bardt, polise "Çok uzun zaman oldu, asla bulunamayacağımı düşünmüştüm" dedi. Reyn-Bardt, Fernandez'in kendisini eşcinsel bir erkek olmakla tehdit ettiği ve bu sebeple işten çıkarılmaktan korktuğu için öldürdüğünü açıkladı.

"İçimde bir şeyler kaynadı" ifadesinde bulunan Reyn-Bardt, eşini hızlıca sarstığını ve sarmasmaları bittiğinde eşinin öldüğünü fark ettiğini söyledi. Cinayet işlediğini gören Reyn-Bardt, "Dehşete kapılmıştım ve sağlıklı düşünemiyordum. Aklıma gelen tek şey onu saklamaktı" dedi.

Reyn-Bardt, cesedi bir baltayla parçalara ayırdığını ve kalıntılarını evinin yakınında 11 bin yıllık turba bataklığına attığını itiraf etti.

ROMA DÖNEMİNE AİT ÇIKTI

Reyn-Bardt'ın cinayeti itiraf etmesini sağlayan kafatası, 1600 yıl öncesine ait olduğu ortaya çıktı.

Cesedin geri kalanı ellerinde olmadığı için doğru kişiyi yakaladıklarından pek emin olmayan Dedektif George Abbott, kafatasını daha fazla test için Oxford Üniversitesi'ne gönderdi. Yapılan karbon testi sonucunda ise kafatasının, Roma dönemine ait olduğu ortaya çıktı.

Savcı, "16 yüzyıldan uzun bir süredir turba bataklığında korunan kafatasının, Peter Reyn-Bardt'ın işlediği cinayetle hiçbir ilgisi olmadığı açıktı. Ancak kafatasının bulunması doğrudan sanığın tutuklanmasına ve ayrıntılı itirafta bulunmasına yol açmıştır" dedi.

Reyn-Bardt itirafını geri almaya çalışsa da jüri onu cinayetten suçlu buldu. Reyn-Bardt hayatının kalan kısmını hapishanede geçirdi. Fernandez'in cesedi ise hala bulunamadı.