Ordu'da erkek şiddeti... Eski eşini otogarda yaraladı!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 18:58

Güncelleme: 14.10.2023 - 18:59

Ordu'nun Ünye ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ordu’dan Bursa’ya gitmek için otogara gelen Yasemin Orhan, markette alışveriş yaptığı sırada eskiden evli olduğu Volkan Büyük ile karşılaştı.

Büyük, tartıştığı Yasemin Orhan’a tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücuduna 2 kurşun isabet eden Yasemin Orhan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayın ardından kaçan Büyük’ün yakalanması için çalışma başlatıldı.