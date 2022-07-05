Ordu'da 'gürültü' tartışmasında baba ile oğlu öldürüldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu tabancayla vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Ş.I. ile komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Apartman önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.I, yanındaki tabancasıyla Gökhan ve Batuhan Kurt'a ateş etti.
KURTARILAMADILAR
İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, Ş.I'yı gözaltına aldı.
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