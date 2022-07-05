Ordu'da 'gürültü' tartışmasında baba ile oğlu öldürüldü

05 Temmuz 2022 Salı, 09:31

Cumhuriyet Mahallesi'nde Ş.I. ile komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Apartman önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.I, yanındaki tabancasıyla Gökhan ve Batuhan Kurt'a ateş etti.

KURTARILAMADILAR

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Ş.I'yı gözaltına aldı.