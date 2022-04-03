Ordu'da heyelan: 3 ev ve 1 lojman zarar gördü
Ordu'nun Aybastı ilçesinde heyelan nedeniyle üç ev ile bir caminin lojmanı zarar gördü. Perşembe Yaylası'nda ise göletin taşması sonucu bazı evleri su bastı.
Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan; hava sıcaklığının birden artması sonucu karların hızla eridiğini, bu durumun heyelanlara yol açtığını söyledi.
En son Sarıyer Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda 3 ev ile cami lojmanının hasar gördüğünü ifade eden Geçtan, bu evlerde kalan kimse bulunmadığını belirtti.
Geçtan, bu mahallenin yolunda da heyelanlardan kaynaklanan derin çatlaklar oluştuğunu kaydetti.
İlçeye bağlı Perşembe Yaylası'ndaki göletin taşması sonucu bazı evleri su bastığını bildiren Geçtan, bölgede belediye ekiplerinin vatandaşlara yardımcı olduğunu söyledi.
Geçtan, derelerdeki su seviyesinin arttığına dikkati çekerek, bu konuda yurttaşların dikkatli olmasını istedi.
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