Ordu’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Ordu’nun Ünye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:45
Ordu’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı
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Olay, öğle saatlerinde Ünye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup arasında, araçlarıyla karşılaştıkları yolda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ö. ve N.Ö. araçlarında bulunan tabancalarla ateş edip, kaçtı. Mermilerin isabet ettiği A.M. ile M.T. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan saldırganları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

 


Ordu silahlı kavga Ünye

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