Ordu'da kaçak kazı yapan 12 kişi gözaltına alındı
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topçam Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, İ.K. (58), Y.K. (50), O.K. (26), S.S. (23), M.M. (47), S.K. (43), E.K. (48), E.Ö. (42), Y.D. (72), O.K. (24), İ.K. (33) ve M.T.T'yi (42) izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Şüphelilerle birlikte kepçe, 3 pikap, 7 el yapımı patlayıcı kapsül, 2 tabanca ve şarjörü, 57 tabanca fişeği, dedektör, 5 lisanssız telsiz, telsiz şarj cihazı, jeneratör, gaz maskesi, el dürbünü, lazer metre, 3 powerbank, kafa feneri, pusula, 21 muhtelif kazı malzemesi ve kazı alan krokisi ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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