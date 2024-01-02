Ordu'da kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 14:43

Güncelleme: 02.01.2024 - 14:43

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde oturan Hüseyin Hasgül'den (58) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.

1 haftadır kayıp olarak aranan Hasgül'ün yaşadığı evden koku yayılması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Hüseyin Hasgül'ü çekyatın içinde ölü buldu. Hasgül'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

KESİCİ VE DELİCİ BİR İZE RASTLANMADI!

Ordu Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede Hüseyin Hasgül’ün vücudunda kesici ve delici bir ize rastlanmadı. Vücudunda çürümeler oluşan Hasgül’den alınan doku örnekleri, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polisin, olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü aktarıldı.