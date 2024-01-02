Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu!

Yalnız yaşayan ve yakınlarının haber alamadığı 79 yaşındaki Sunay Bingöl, evinde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 13:11
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu!
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Siirt'te Karakol Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Sunay Bingöl'e bir süre ulaşamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, söz konusu adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


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