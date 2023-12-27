Ordu’da organize suç örgütü operasyonu: 3 tutuklama

Ordu’da polis ekipleri tarafından organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 14:45
Ordu’da organize suç örgütü operasyonu: 3 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütünün Ordu’daki faaliyetlerinin tespit ve deşifre etmek amacıyla çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, organize suç eylemi için Ordu’ya geldiği belirlenen A.E.K. (21), B.K.(21) ve E.Y. (22) isimli şahıslar Ünye ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin üst ve araç aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ile 16 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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