Ordu'da sağlık çalışanına saldırı
Ordu'da, motosikletle köprü direğine çarptığı kazada yaralanan Sezer A., hastanede kendisine müdahale eden paramedik Şahin Demirci’nin başına perde demiriyle vurdu. Yaralanan Demirci'nin şikayetiyle Sezer A., gözaltına alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Civil Köprüsü'nde meydana geldi. Önündeki aracı geçmeye çalıştığı sırada motosikletinin kontrolünü kaybeden Sezer A., köprü direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sezer A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahalesi yapılan Sezer A., bilinmeyen nedenle tartıştığı sağlık görevlilerine saldırdı.
Sezer A., eline geçirdiği perde demiri ile başına vurduğu paramedik Şahin Demirci’yi yaraladı. Tedavisi yapılan Demirci, Sezer A.'dan şikayetçi oldu. Hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Sezer A. da tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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