Ordu'da sahte psikolog skandalı: Serbest bırakıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği belirlenen E.E. (44) hakkında yasal işlem başlatıldı.

DHA
30 Aralık 2022 Cuma, 15:52
Ordu'da sahte psikolog skandalı: Serbest bırakıldı
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Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine E.E.’nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında E.E.’nin, Yeni Mahalle Bülbül Caddesi’ndeki ‘Bir Bilen Psikoloji’ adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Yapılan incelemede işyerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen ve diploması bulunmayan E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan E.E.’nin, Ordu’da televizyon programlarına da katıldığı ve burda kendisini "eğitimci yazar-psikolog" olarak tanıttığı öğrenildi.


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