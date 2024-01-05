Ordu'da şiddetli yağış etkili oldu!
Ordu'nun Kabataş ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Ordu'nun Kabataş ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle Kabataş Çevre Yolu'nun bir bölümünde biriken sular yüzünden araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği yolda, belediye ekiplerince suyun tahliyesi için çalışma yürütüldü.
Kabataş Toplum Sağlığı Merkezinin giriş katını su bastı. Personel, belediye çalışanları ile temizlik yaptı.
Öte yandan ilçede bir süre dolu yağışı da etkili oldu.
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