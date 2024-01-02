Ordu'da silahlı saldırı hazırlığı: Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı!
Ünye'de bir kişiye silahlı saldırı planladığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede adı açıklanmayan kişiye silahlı saldırı yapılacağı yönünde ihbar aldı.
Çalışma başlatan ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler M.Y.I. (39), S.E. (22), E.B. (23) ve A.S.’nin (23) evlerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ile bu silahlara ait fişek, mermi ve şarjör ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimliği çıkarılan şüphelilerden M.Y.I., S.E. ve E.B. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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