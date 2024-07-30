Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Ordu'da bir kişiye yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 17:19
Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Altınordu ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı yapılacağı yönündeki ihbarın ardından çalışma başlatıldı.

Polisin soruşturmayı genişletmesi üzerine farklı illerden kente gelen A.O. (18), Y.G. (20) ve S.E. (23), saklandıkları evde yakalandı.

Şüphelilerin bulunduğu evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 79 mermi, 2 şapka, 5 kar maskesi ile 2 çift eldiven ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe cezaevine gönderildi.


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