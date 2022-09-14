Firari çete üyesi yakalanarak tutuklandı
Samsun’da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan suç örgütü üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak" ve "örgüt faaliyeti çerçevesinde silahlı tehdit" suçlarından aranan şahsın saklandığı yeri tespit etti.
Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi’ndeki adrese dün operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 1’i pompalı olmak üzere 3 adet tüfek, 1 adet kelepçe, 2 adet 6136 sayılı Kanun çerçevesinde bıçak, bir miktar esrar maddesi ve 32 adet uyuşturucu etken maddeli hap ele geçirildi.
Olayla ilgili T.A. ve Y.E.T. gözaltına alındı. Y.E.T. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, T.A. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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