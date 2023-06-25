Ordu'da şüpheli kadın ölümü: 2. kattan düştü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, iddiaya göre cam silerken 2. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Şahincili Mahallesi'nde iki çocuk annesi Ayşe Başar, iddiaya göre 'evinin camlarını silerken' dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düştü.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Başar, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
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