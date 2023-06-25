Ordu'da şüpheli kadın ölümü: 2. kattan düştü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, iddiaya göre cam silerken 2. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 06:58
Ordu'da şüpheli kadın ölümü: 2. kattan düştü
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Şahincili Mahallesi'nde iki çocuk annesi Ayşe Başar, iddiaya göre 'evinin camlarını silerken' dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düştü.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Başar, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

 


Ordu şüpheli şüpheli kadın ölümü

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