Sokağa Arda Güler’i sorduk! Fenerbahçe’de kalmalı mı gitmeli mi?

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Sokağa Arda Güler’i sorduk! Fenerbahçe’de kalmalı mı gitmeli mi?

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2023 Cuma, 17:50
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