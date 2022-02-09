Ordu'da tarikat yurdunda 12 yaşındaki çocuğu istismar eden 'hoca'ya 48 yıl hapis cezası
Ordu Fatsa’da bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunda 12 yaşındaki çocuk, kurs hocası Y.K. tarafından cinsel istismara uğramıştı. Cinsel istismarla suçlanan Y.K. hakkında mahkeme kararı açıklandı. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi Y.K.’ye 48 yıl hapis cezası verdi.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde özel bir erkek öğrenci yurdunda 12 yaşındaki çocuğun, kurs hocası Y.K. tarafından cinsel istismara uğramasının ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı.
Soruşturmayı yürüten Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatsa Adliyesi’nde bugün gerçekleşen mahkeme sonrasında Y.K. hakim karşısına çıktı. Hakkında, ‘Çocuğun cinsel istismarı’, ‘Kişiyi hürriyetinden alıkoymak’ suçlarından mahkemede ifadesi alınan Y.K., 48 yıl hükmen ceza alarak cezaevine gönderildi.
Fatsa'da bulunan özel erkek öğrenci yurt binasında yatılı kalan ve etüt hocası olan Y.K.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesine anlatan B.K., ailesiyle birlikte yurt binasına giderek burada kurs yöneticilerine de yaşadıklarını anlattı. İddiaya göre sanık Y.K. aile ile baş başa görüşmesinde ‘Şeytana uydum, dün gece tövbe ettim, secdeye kapandım’ dedi.
Ailenin şikayetçi olması üzerine Y.K. polise teslim edilmiş ve savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.
İlgili Haberler
- Avustralya Başbakanı Morrison’dan cinsel istismara uğrayan kamu çalışanlarına özür
- Eski Papa çocuk istismarı raporundaki iddiayı kabul etti
- 'Cinsel istismar' davasında 'rızası var' denildi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- NBA, tarihin en iyi 15 koçunu açıkladı
- Kronik uyku bozukluğu kanser riskini artırıyor
- Tüm zamanların en sevilen aşk şarkısı belli oldu
- ‘Irkçılık toplumda artık karşılık bulmuyor!’
- ‘Cinsellikten korkanlar bu kitaba fazla yaklaşmasınlar!
- Ataol Behramoğlu’nun şiirleri Letoncada!
- Türkiye’nin ve Türkçenin büyük dostu, Uldis Berzins!
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- Isparta'da 75 yaşındaki yurttaş evinde ölü bulundu!
- AKP'li vekil, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı