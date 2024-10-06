Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti

Ordu'nun Aybastı ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 çocuk da yaralandı.

Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 20:30

Kaza, Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edilen bilgiye göre, İdris Kırca yönetimindeki patpat olarak adlandırılan tarım aracı, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada sürücünün oğlu Kağan Kırca (6) hayatını kaybederken, patpatda bulunan diğer çocuklarından Handenur Kırca (5) ağır, Emirhan (11) ve Egehan (9) ise hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aybastı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Patpat #Ordu #kaza

İlgili Haberler

Patpat devrildi, aynı aileden 7 kişi yaralandı

Patpat devrildi, aynı aileden 7 kişi yaralandı
Ordu’da patpat hırsızları yakalandı: 2 tutuklama

Ordu’da patpat hırsızları yakalandı: 2 tutuklama
Otomobil ile patpat kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile patpat kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler