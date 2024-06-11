Ordu’da patpat hırsızları yakalandı: 2 tutuklama

Yayınlanma: 11.06.2024 - 18:36

Güncelleme: 11.06.2024 - 18:37

Ünye ilçesinde bağlı Çatak ve Aydıntepe Mahallesi ile Çaybaşı ilçesinin Çınar Mahallesi’nde, patpat olarak tabir edilen 3 adet tarım aracı ve tarım aletlerinin çalınmasına yönelik şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma, Jandarma Asayiş Timleri (JASAT) ve Çaybaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, A.C.S. (27), Y.S. (26) ve S.Y. (33) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.S. ve Y.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, ele geçirilen 3 tarım aracı ile diğer malzemeler sahiplerine teslim edildi.