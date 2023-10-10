Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde 2 kişi tutuklandı, 13 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 137 gram metamfetamin, 132 gram sentetik kannabioid, 73 gram esrar ve 270 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 15 şahıstan 2’si çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 13’ü hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Ekiplerin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
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