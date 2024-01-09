Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada 6 gram esrar, 24 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Operasyonlarda haklarında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem başlatılan 2 şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
- FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor?
- Selvi'den, Ali Koç'a 'Erdoğan'lı yanıt
- Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması
- Fatih Camii’nde imama bıçaklı saldırı
- Uyuşturucu kaçırırken yakalanıp tahliye olunur mu?
- 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'
- AKP'li Hatipoğlu'na 'manidar' özür
- Manisa'da beklenmeyen hasat: Yeniden meyve verdi...
- Plakalarda yeni dönem!