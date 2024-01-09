Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 15:59

Güncelleme: 09.01.2024 - 16:05

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada 6 gram esrar, 24 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda haklarında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem başlatılan 2 şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.