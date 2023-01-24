Ordu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 23:59
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince tespit edilen şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı.

Şüpheliler, İstanbul'dan Ünye'ye seyir halinde oldukları 52 ADJ 781 plakalı otomobilin Samsun'da bozulması üzerine çağırdıkları çekici ile yola devam etti.

Polis ekiplerince Ünye'nin Kocuklu Mahallesi Akçay mevkisinde durdurulan çekicideki şüpheliler S.K, T.M. ve B.H. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada ise 100 gram eroin ile 500 gram skunk ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.K. ve T.M. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Ordu uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

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