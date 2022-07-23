Ordu’nun Mahmatlı Mahallesi'nde 5 gündür süren sel mağduriyeti: “İlaçlarımız, gıdamız, hayvanlarımızın yiyeceği bitti, yolun açılmasını istiyoruz”

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 23:37

Ordu’da pazartesi günü yağan sağanak yağmur; Perşembe, Çamaş, Fatsa ve Gürgentepe ilçelerinde etkili oldu.

Çamaş ilçesi Budak Mahallesi Mahmatlı semtinde yoğun yağışın etkisi ile toprak kaymaları, su baskınları meydana geldi, birçok yol göçtü. Yollar araç trafiğine kapandı.

CHP Çamaş İlçe Başkanı Kadir Ağırtaş; Ordu Valisi Tuncel Sonel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in selden bir gün sonra bölgeye gittiklerini ve halkın mağduriyetini dinleyip sıkıntıları çözme sözü vermelerine rağmen 5 gündür sorunların çözülmediğini söyledi.





Ağırtaş, “5 gündür ne arayan var ne soran ve telefonlara da yanıt verilmiyor bu bölgenin tamamen dünya ile bağlantısı kopmuş durumda, hiçbir çalışma yok” dedi.

Ağırtaş sosyal medya hesabından da konuyla ilgili şu mesajı paylaştı:

“BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BU YOL KULLANILABİLECEK HALE GELMEZSE YOLU BİZ AÇARIZ”

CHP Çamaş İlçe Başkanlığı olarak selden etkilenen Mahmatlı bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Mağduriyetleri çok fazla. Biz CHP İlçe Başkanlığı olarak bu mağduriyeti gidermek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Kepçe ve kamyonlarımız hazır. Çamaş Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeden haberdar olduğunu ve yolların açılacağını öğrendik. Mahmat semti halkına buradan söz veriyorum. Eğer birkaç gün içinde bu yol kullanılabilecek hale gelmezse biz CHP Çamaş İlçe Başkanlığı olarak Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun ve Milletvekilimiz Sayın Mustafa Adıgüzel’in desteği ile bu yolu açacağız. O zaman hiç kimse bizim iş makinelerimizi engellemeye kalkmasın.

Sağanak yağıştan olumsuz etkilenerek mağduriyet yaşayan Mahmatlı yurttaşlar sıkıntılarını CHP İlçe Başkanı Kadir Ağırtaş’a anlattı. Mahmatlı bir yurttaş şunları söyledi:

“İLÇEYLE İLETİŞİMİMİZ KESİLDİ. GIDAMIZ BİTTİ, HAYVANLARIN YİYECEĞİ BİTTİ. YETKİLİLERDEN, BİR AN ÖNCE BU YOLUN AÇILMASINI İSTİYORUZ”

Yaklaşık 50 60 kişi yaşıyor. Yaşlılarımızı hastaneye götüremiyoruz. İlçeyle iletişimimiz kesildi. Gıdamız bitti, hayvanların yiyeceği bitti. Yetkililerden, bir an önce bu yolun açılmasını istiyoruz. Bundan 10 yıl önce de yine aynı iktidarın döneminde buraya ödenek getirildiği bize söylendi o zamanın parası ile sizin oraya 40 bin lira bir ödenek geldi orayı perde yapacağız bu sorunun buradan kaldıracağız. Buraya ayrılan ödenek bir türlü gelmedi. Sonra öğrendik ki belediyenin borçlarında kullanılmış. Mağduruz eşimin ayağı yandı hastaneye götüremiyorum, gıdam bitti merkeze gidemiyorum yetkililerden yardım istiyoruz.

Mahmatlı bir kadın da sıkıntılarını şöyle dile getirdi:

“HEM KALP HEM TANSİYON HASTASIYIM, YOL BACA BULUP İĞNEMİ İLACIMI ALAMADIM”

Hem kalp hem tansiyon hastasıyım, yol baca bulup iğnemi ilacımı alamadım. Sabaha kadar uyku durak yok. Cesaret edip evde ocakta yatamıyoruz, nöbet tutuyoruz sabaha kadar. Artık ev ocak güvenliğimiz yok. Dışarıdan gelenlere bizden iyi bakıyorlar. Biz burada mağdur kaldık her yer kesilmiş. Biz de Türkiye’nin insanıyız ya. Her türlü hastalık var ayakta duramıyoruz. Tansiyonum çıkmış 21’e 22’ye.

İleri yaşlı kadın da “Milletin unu ilacı evde kumanyası tükendi. Ne yapalım şimdi? Ben reise güveniyordum valla bizi zor durumda bırakmaz diyordum” diye konuştu.

“VALİ BEY’DEN ÖZELLİKLE BU MAHALLEYE KARŞI YARDIM İSTİYORUZ”

Ağırtaş da, “9 hanelik bir mahalledeyiz, şu an yol kesinlikle yok. Özürlülerin, hastaların olduğu bir mahalle vatandaşın temel gıda maddeleri bitmiş hayvanlarının yiyecekleri bitmiş ama şehir merkezine ulaşma imkanları yok. Vali beyden özellikle bu mahalleye karşı yardım istiyoruz” dedi.