Organize suç örgütlerine 16 ilde operasyon: 198 şüpheli yakalandı

2.05.2026 11:41:00
Organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 198 şüpheliden 105'i tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 16 organize suç örgütüne yönelik 16 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda 3,5 milyar lira hesap hareketi bulunan 198 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 105'i tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işleri devam ediyor.

Şüphelilerin, Erzurum, Sakarya, Aydın, Kayseri ve Giresun'da sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" gibi ilanlarla yurttaşları dolandırdığı, Adana ve Muğla'da baskı ve tehditle işletmelerden maddi kazanç sağlamaya çalıştığı, Kahramanmaraş, Ağrı ve Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüğü, Sinop'ta internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği, Tunceli'de resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği, Manisa'da silah kaçakçılığı yaptığı, Balıkesir, Eskişehir ve Bitlis'te yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptığı tespit edildi.

Operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi, şüphelilere ait 24 taşınmaz, 16 taşınır ve 1060 banka hesabına el konuldu.

'Cehennem Necati'nin suç örgütüne operasyon... 780 milyonluk mal varlığına el konuldu: Gözaltılar var! İstanbul merkezli olarak İzmir ve Tunceli’de düzenlenen operasyonda, “Cehennem Necati” olarak bilinen Necati Arabacı’nın liderliğini yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik 5 kişi gözaltına alındı. Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu belirtilen örgüte ait yaklaşık 780 milyon lira değerindeki taşınmaz, araç ve şirketlere el konuldu.
Samsun merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı Samsun merkezli Bursa ve İstanbul’da düzenlenen suç örgütü operasyonunda, 25 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 482 bin 558 sentetik hap ve farklı miktarlarda uyuşturucular ele geçirildi.
İstanbul'da merkezli suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı İstanbul'da 5 ayrı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 13 şüpheli, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Örgüt liderinin hakkında kırmızı bülten bulunduğu ve yurt dışında olduğu öğrenildi.