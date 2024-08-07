Organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı
Kırklareli merkezli 4 ilde Elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay’ın yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-15” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda Organize Suç Örgütü Üyesi 30 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır’da organize suç örgütlerine yönelik "KUYU-15" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.
Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı,
genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu oırganize suç örgütü üyesi 30 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
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