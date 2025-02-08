Örgüt elebaşı da aralarında... İzmir'de 'fuhuş' operasyonu: 7 tutuklama

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 zanlı tutuklandı.

Örgüt elebaşı da aralarında... İzmir'de 'fuhuş' operasyonu: 7 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:48

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ederek kadınları fuhuşa zorladıkları belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak ve Suç Analiz Merkezi büro amirlikleri ekipleri, Bornova'da masaj salonlarında 15 kadına tehdit ve şantaj yoluyla fuhuş yaptıran şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda örgütün ele başılığını yapan C.E'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

7 TUTUKLAMA

Adreslerde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, dijital materyaller, ajanda, cinsel içerikli ürünler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. C.E'nin de aralarında bulunduğu 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #İzmir #fuhuş

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