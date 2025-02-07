İstanbul-İzmir Otoyolu'nda peş peşe iki kaza: Yaralılar var!

Balıkesir'de, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle peş peşe iki ayrı kaza yaşandı. İki kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda peş peşe iki kaza: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 14:58

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Balıklıdere Viyadüğü mevkiinde, İstanbul istikametinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

Seyir halindeki araçların olumsuz hava şartları nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazaların ardından, ihbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak kazalara müdahale etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada 34 GCL 712 plakalı aracın sürücüsü S.A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 34 GTJ 294 plakalı aracın sürücüsü F.S. elinden yaralanırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan B.K. ise elinden ve başından yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Balıkesir #kaza #sürücü #yaralı

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