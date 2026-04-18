Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte belediye başkan yardımcıları Orhan Aydoğdu, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile bazı birim amirleri ve personel hakkında “rüşvet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma” ile “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Peki, Orhan Aydoğdu kimdir? Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu neden gözaltına alındı?

ORHAN AYDOĞDU KİMDİR?

1985 yılında doğan Orhan Aydoğdu, lisans eğitimini 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde "Fotovoltaik Santrallerin Kurulum Maliyet Analizi ve Yatırım Getirisi Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı çalışmasıyla yüksek lisans tezi yayımlanmıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Ön Lisans programını 2021 yılında tamamlamış, Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamlamıştır.

ORHAN AYDOĞDU HAYATI VE KARİYERİ

Meslek hayatına 2009 yılında Elda Mühendislik firmasında Saha Mühendisi olarak başlayan Aydoğdu, Marmara Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığını üstlenmiş bu süreçte kontrol mühendisi, gerçekleştirme görevlisi ve Yapı İşleri Müdürü olarak birçok önemli projede sorumluluk üstlenmiştir.

Görev aldığı projeler arasında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, İletişim, İşletme ve Atatürk Eğitim Fakülteleri gibi büyük ölçekli yapıların kontrol ve ihale süreçleri yer almaktadır. Ayrıca çeşitli fakülte yapılarında ihale komisyonu başkanlığı ve gerçekleştirme görevliliği görevlerini yürütmüştür.

İstanbul Bölge Bilirkişi Kurulu’nda yapı denetimi, elektrik yangınları, enerji verimliliği ve elektrikli ürünlerin teknik değerlendirmesi gibi konularda 500’ün üzerinde bilirkişi raporu hazırlamıştır.

Elektrik-mekanik sistemler, otomasyon, kamu ihaleleri, taşınmaz yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği ile kamu mevzuatı konularında uzmanlığa sahiptir.

ORHAN AYDOĞDU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ataşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon başlatıldı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 18 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/256622 sayılı soruşturma kapsamında; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Aydoğdu, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında “Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma ile İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma sürecinde; şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda gerekli teknik çalışmalar yürütülmüş, tanık ve mağdur beyanları alınmış, şüphelilerin ifadelerine başvurulmuştur. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde; Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı tespit edilmiştir.

Elde edilen deliller doğrultusunda, suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla ilimizde 45 adreste 17.04.2026 tarihinde eş zamanlı arama, elkoyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda toplamda 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. 2 firari şahsın ise yakalama çalışması devam etmektedir.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ile mücadele amacıyla yürütülen soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir.”