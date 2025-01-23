Orhan Gencebay'ın Bolu’daki yangın faciası ile ilgili açıklaması tepki çekti!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 16:03

Güncelleme: 23.01.2025 - 16:16

Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Orhan Gencebay’ın, 79 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasının ardından hiçbir yetkilinin istifa etmemesine ilişkin soruya verdiği yanıt, büyük tepki topladı.

"KÖTÜ NİYETLİ DEĞİLDİR"

Muhabir Online'dan Samet Aday’ın sorusuna Gencebay, şu yanıtı verdi:

"Yüreğimiz yanıyor son derece üzüldük. Son derece acı bir olay ülkemiz için… Canlarımız öldü, Allah gani gani rahmet eylesin. Bu konuda konuşmak bize düşmez, olayların iç yüzünü bilmiyoruz. Yönetenler daha iyi bilir. Hangi yönetim olursa olsun, hepsi iyi niyetlidir. Gerekeni yapmaya çalışır. İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir. İnşallah her şey daha iyi olacak şekilde gereken yapılır."

Söz konusu yanıt, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.